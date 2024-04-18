ضمن المجموعة الأولى.. العراق يشارك في بطولة البحر الأبيض المتوسط لكرة اليد

2024-04-18 08:24:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة اليد، يوم الاربعاء، مشاركة منتخب الناشئين في بطولة البحر الأبيض المتوسط التي ستقام في تركيا الشهر المقبل، عادا إياها فرصة للاحتكاك مع المنتخبات العالمية.

وقال رئيس الاتحاد أحمد رياض لوكالة شفق نيوز، إن "البطولة ستقام في العاصمة التركية انقرة للفترة من 5-12 من آيار/ مايو المقبل، وتشارك فيها تسعة منتخبات، هي العراق وتركيا وفرنسا وكرواتيا ورومانيا والمغرب وتونس وكوسوفو والجبل الأسود".

وأشار إلى أنه "تم إجراء القرعة بحضور ممثل عن الاتحاد العراقي واسفرت عن وقوع منتخبنا في المجموعة الاولى الى جانب كرواتيا وتونس ورومائنيا وكوسوفو، بينما ضمت المجموعة الثانية كل من فرنسا وتركيا والمغرب والجبل الأسود".

ولفت رياض إلى أن "مشاركة العراق في البطولة فرصة مهمة للكادر التدريبي واللاعبين من أجل الاحتكاك مع منتخبات عالمية وتعويد الجيل على المشاركات الدولية".