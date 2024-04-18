"يهدد السلم المجتمعي".. تحرك عراقي لإقرار قانون يحظر "الروليت" والقمار

2024-04-18 08:24:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، يوم الأربعاء، عن وجود مساعٍ لتشريع قانون جديد يقضي على ظاهرة انتشرت مؤخراً في البلاد، "تهدد السلم المجتمعي والأمن القومي".

وقال عضو اللجنة حسين العامري، لوكالة شفق نيوز، إن "صالات الروليت والقمار تنتشر بفنادق بارزة في بغداد وبعض المحافظات، إضافة لوجودها داخل المناطق السكنية من خلال استئجار بعض البيوت والشقق داخل تلك المناطق، وهذه اللعبة هي ملتقى لكل العصابات المسلحة وعصابات المخدرات الإتجار بالبشر".

وأضاف العامري: "يجب أن تكون هناك مسؤولية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة والتي تهدد السلم المجتمعي ونحن سنعمل على التعاون مع وزارة الداخلية ورئيس الوزراء من أجل سن قانون يشدد من عقوبة ممارسة هكذا اعمال".

ورأى عضو لجنة الأمن النيابية، أن "القوانين الحالية هي تعتبر مخففة ولا تتناسب مع حجم هذه الظاهرة، التي فيها تهديدات كثيرة للأمن القومي العراقي من تجارة المخدرات والتجارة بالأعضاء البشرية وغسيل الأموال".

وكشف العامري، عن وجود شخصيات أجنبية من رجال ونساء تأتي الى العراق لأجل ممارسة اللعبة الخطرة، التي تعتبر تهديداً جديد للعراق، ولهذا على الجميع العمل والتعاون للقضاء على هذه الظاهرة، ووزارة الداخلية عليها اتخاذ استراتيجية واضحة ومعلنة ومدروسة للقضاء على هذه الظاهرة الخطرة".

وتعلن وزارة الداخلية العراقية، بين فترة وأخرى ضبط أماكن يُمارس فيها القمار بواسطة لعبة "الروليت"، في أماكن متفرقة من العاصمة بغداد، وعدد من المحافظات.