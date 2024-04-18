2024-04-18 08:24:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تسلم المتحف العراقي، يوم الأربعاء، 499 قطعة أثرية عثر عليها في موقع "تلو كرسو" في محافظة ذي قار من قبل بعثة المتحف البريطاني العاملة هناك.

وحضر الاستلام، رئيس الهيئة العامة للآثار والتراث علي عبيد شلغم، ومدير عام المتاحف لمى الدوري، ومدير عام دائرة التراث إياد كاظم، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز،

وقال شلغم، بحسب البيان، إن "القطع التي تم استلامها بمجاميع مختلفة تضمنت 465 رُقماً طينية تعود للحضارة الأكدية وعصر أور الأثري، إضافة إلى أختام أسطوانية وأوان فخارية كانت تستخدم في الحياة اليومية آنذاك، فضلاً عن حلي وقلائد وكثير من القطع الأثرية التي تم استظهارها من قبل بعثة المتحف البريطاني هذا الموسم، حيث ستأخذ طريقها ضمن السياقات الإدارية من قبل اللجنة الفنية لتصنيفها وتقييمها ومعرفة عائديتها التاريخية".

وأضاف أن "بعثة المتحف البريطاني تميزت باعمالها فقد تم تجديد العقد التنقيبي عام 2023 لمدة خمس سنوات ولها اكتشافات أثرية مهمة ولديهم أعمالاً كثيرة بهذا الشأن وكذلك إجراء أعمال صيانة في الجسر الذي تم اكتشافه من قبل البعثات الأجنبية، وأعمال صيانة في المكتشفات المعمارية التي تم استظهارها من قبل البعثة، فضلاً عن دورات لتطوير قدرات الكوادر العاملة في هيئة الآثار والتراث".