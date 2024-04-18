فرحا بفوز مدريد.. عراقي يلقى حتفه بسقوطه من أعلى مقهى شعبي

2024-04-18 08:30:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي بدائرة صحة ميسان جنوبي العراق، اليوم الخميس، بأن شابا توفي بعد انتهاء مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شابا في العشرينيات من عمره سقط، (ليلة أمس) من أعلى مقهى شعبي بقضاء الميمونة غربي مركز محافظة ميسان عقب انتهاء المباراة بين (مدريد والسيتي)"، موضحا أنه "خلال المباشرة بالاحتفال سقط الشاب من الطابق الثاني للمقهى الشعبي الذي كان يشاهد فيه المباراة وتوفي في الحال".

وبين المصدر، ان "الأجهزة الامنية نقلت الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".