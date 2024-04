2024-04-18 09:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

بالوثيقة: محافظ ذي قار يكلف صلاح شنين مديرا جديدا للتخطيط العمراني شبكة أخبار الناصرية:بالوثيقة محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي يكلف صلاح شنين مديرا للتخطيط العمراني بدلا من المهندس محمد عبد الرحيم جاسم بناءً على طلبه . انتهى (ا م)

