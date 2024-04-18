وزير العمل يوجه بزيارة امرأة مسنة في احدى تقاطعات بغداد

2024-04-18 09:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد احمد الاسدي فريق الرصد الميداني باجراء زيارة عاجلة لامرأة مسنة في احدى تقاطعات العاصمة بغداد، وذلك بعد تداول حالتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتوجه فريق الرصد الميداني بالتعاون مع قسم الاعلام ، بعد توجيه السيد الوزير الى مكان وجود المواطنة، التي كانت تلجأ الى احد الارصفة في منطقة الوزيرية مكاناً لطلب المساعدة والعون، إذ تبين من خلال الزيارة ان المواطنة تجاوز عمرها 75 عاما، وهي من فئة الارامل، وليس لديها معيل، وتسكن في العشوائيات مع ابنتها.

وقام الفريق بتسجيل بيانات المواطنة، تمهيدا لرفع تقرير بحالتها امام السيد الوزير لشمولها بخدمات الوزارة، إذ تأتي هذه الاستجابة من منطلق اهتمام السيد الاسدي بالحالات الإنسانية التي تتطلب تدخلاً عاجلاً لتقديم العون والمساعدة.