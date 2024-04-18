الذهب يرتفع وسط مخاوف اتساع الصراع في الشرق الأوسط

2024-04-18 09:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، إذ أدت مخاطر اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط إلى زيادة جاذبية المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا، وهو ما يلقي بظلاله على الضغوط الناجمة عن رفع أسعار الفائدة الأمريكية لفترة أطول.

وبحلول الساعة 04:29 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2374.97 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2431.29 دولارا يوم الجمعة الماضي.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2389.70 دولارا.

وقال جيجار تريفيدي كبير المحللين في ريلاينس سيكيوريتيز، إنه على الرغم من أن "بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول قد يضيف بعض الضغط على الدعم المستمر للذهب... على المدى القصير، سنبدأ في رؤية القليل من التعزيز والتراجع المحتمل".

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تقليل جاذبية الاحتفاظ بالسبائك التي لا تدر عائدا.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 28.38 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 938.40 دولارا وزاد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1027.82 دولارا.