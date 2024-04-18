2024-04-18 09:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

وافق مصرف الإسكان على أكثر من 8 آلاف معاملة إقراضيَّة قُدِّمت من قبل المواطنين. وقال المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، استبرق صباح لـلصحيفة الرسمية وتابعته الاقتصاد نيوز، إنَّ المصرف وضع ضوابط لقبول تلك المعاملات، منها سند عقار نموذج 25 وخارطة تثبيت الحدود بلوك كامل مختومة بالختم المستطيل من قبل دائرة تسجيل العقاري وإجازة بناء أصلية نافذة مع خارطة بناء، على ألّا تقل حصة طالب القرض عن 100 متر مربع وألّا تقل مساحة البناء للوحدة السكنية عن 65 متراً مربعاً. وأشار إلى أنه في حال كون العقار مشاعاً يقدم مرتسم هندسي من مكتب مجاز تحدد فيه جهة حصة طالب القرض مع موافقة الشركاء ولا يحق لهم التقديم إلا بعد مرور ثلاث سنوات وبموجب إضافة بناء، إضافة إلى المستمسكات الشخصية للمقترض وزوجته وتعهد دائرة الكفيل والمستمسكات الشخصية له وأن يكون عمر المقترض 18 سنة ولا يتجاوز 65 وتكون مدة القرض 15 سنة على أن تقدم جميع المستمسكات على الموقع الإلكتروني للصندوق. وأوضح صباح أنَّ مبلغ القرض يتم احتسابه بناء على قيمة العقار وراتب الكفيل، وفي حال إضافة البناء تكون المساحة المطلوبة لا تقل عن 65 متراً مربعاً، وقبول كفالة نواب الضباط المنتسبين في وزارة الدفاع على أن تكون صحة صدور تعهد دائرة الكفيل من قسم الحسابات التابعة إليها الوحدات المنظمة للتعهد وحسب استمارات التعهد المعتمدة في الصندوق، ويكون الحد الأعلى لسقف الإقراض في بغداد والمحافظات 60 مليون دينار والصرف على 3 دفعات أو دفعتين. ولفت إلى أنَّ الآلية الجديدة للتقديم على قروض صندوق الإسكان العراقي تكون وفق نقاط المفاضلة كموقع البناء ونوعه كأن يكون جديداً أو إعادة بناء أو إضافة والعمر والحالة الاجتماعية وعدد الأولاد دون سن الـ18 فضلاً عن الأفضلية لذوي الاحتياجات الخاصة والاستفادة سابقاً من القرض سواء كان للزوج أو الزوجة.