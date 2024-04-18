النقل تشرع بتحويل موانئها إلى ذكية

2024-04-18 09:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

شرعت وزارة النقل بتطبيق خطة لتطوير قطاع الموانئ وتوفير فرص عمل للشباب باستخدام التكنولوجيا الحديثة لتحويله نحو العالمية وجعله بمصاف الموانئ الذكية، فيما تستعد الموانئ لعبور شحنات ترانزيت جديدة قادمة من الصين نحو اوروبا وبالعكس، بسبب اضطراب الأوضاع الأمنية في مضيق باب المندب. واوضح مدير المكتب الإعلامي للوزارة ميثم الصافي في حديث لـالصباح تابعته الاقتصاد نيوز، أنَّ الموانئ العراقية تشهد عمليات تطوير وتوسعة وإنشاء مجمع صناعي كبير يتضمن أكثر من 20 معملاً للمواد الغذائية، سيتم افتتاحها خلال الأشهر القليلة المقبلة، فضلاً عن اكتمال خطوات تنفيذ مشروع تحويل ميناء المعقل الى منتجع سياحي وسكني، مشيراً في الوقت نفسه الى المباشرة بتطبيق خطة لتطوير قطاع الموانئ وتوفير فرص عمل للشباب باستخدام التكنولوجيا الحديثة لتحويلها نحو العالمية وجعلها بمصاف الموانئ الذكية، مبيناً أنَّ من بين المشاريع التي ستنفذ هذا العام، مشروع تسفين القطع البحرية في أم قصر وبناء محطة تحويلية لميناءي أم قصر الشمالي وخور الزبير بتكلفة 12 مليار دينار. وأردف انه بعد نجاح عبور أول شحنة ترانزيت عن طريق ميناء أم قصر الشمالي قادمة من الصين وصولاً إلى الأردن على خلفية الاضطرابات الأمنية التي أثرت في حركة الملاحة في مضيق باب المندب، تستعد الموانئ لاستقبال شحنات جديدة قادمة من الصين نحو أوروبا ومن الأخيرة نحو دول الخليج، ما يعد الأمر توسعاً بعمل الموانئ العراقية ويتطلب اعتماد خطوات سريعة في عمليات مناولة الحاويات وتقديم التسهيلات لإنجاح عملية الترانزيت من العراق إلى دول الجوار.