التواصل الإلكتروني الحكومي يوضح تفاصيل مشروع مدارس (الفرح) النموذجية

2024-04-18 09:36:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأوضح فريق التواصل الإلكتروني الحكومي، اليوم الخميس، تفاصيل مشروع مدارس (الفرح) النموذجية، فيما أكد قطعه شوطا كبيرا لإطلاق المشروعوذكر الفريق في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس فريق التواصل الإلكتروني الحكومي، عمار منعم، عقد، اجتماعا ضم مديري مديرات التربية الستة في بغداد وذلك لاستكمال متطلبات مشروع (مدارس الفرح) الخاصة باليتامى".وأكد منعم، وفقا للبيان، أن "الاجتماع استعرض ٱخر خطوات تهيئة الأبنية المدرسية وتخصيصها لمشروع مدارس (الفرح) النموذجية لليتامى، كما تم الاستماع إلى عدد من طلبات مديري المديريات المشاركة في الاجتماع من أجل تذليل أي عقبات وتسهيل وتسريع الخطوات اللوجستية قبيل الإعلان عن إطلاق المشروع".وأوضح أن "المشروع سيوفر أبنية مدرسية نموذجية ينتظم فيها الطلبة اليتامى مع توفير الاحتياجات كافة من كسوة وخطوط للنقل مع توفير ملاك تدريسي متميز فضلا عن الخدمات الأخرى لتكون مدارس راعية وأجواء دراسية أفضل للطلبة اليتامى وكل هذا سيتم تحت رعاية وإشراف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وإشراف وتنفيذ فريق التواصل الإلكتروني الحكومي بالتعاون مع وزارتي التربية والعمل والشؤون الاجتماعية والجهات الأخرى المساندة ".