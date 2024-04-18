رئيس محكمة استئناف نينوى يؤكد الاهتمام بالمكونين المسيحي والايزيدي وتسهيل معاملاتهم

2024-04-18 09:36:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد رئيس محكمة استئناف نينوى، اليوم الخميس، وجود توجيهات للاهتمام بالمكونين المسيحي والايزيدي وتسهيل معاملاتهم في جميع محاكم نينوىوذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس محكمة استئناف نينوى القاضي رائد حميد، أستقبل رئيس ديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية رامي جوزيف اغاجان والوفد المرافق له".وأضاف، أن "الطرفين بحثا أهمية استدامة الاستقرار الأمني في المحافظة، والتعايش السلمي بين جميع المكونات".وأكد رئيس الاستئناف على "متابعة توجيهات مجلس القضاء الأعلى بالاهتمام بالمكونين المسيحي والايزيدي وتسهيل معاملاتهم في جميع محاكم نينوى وإعطائهم الأولوية كونهم مكونين رئيسيين ومهمين في المحافظة"...