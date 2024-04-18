2024-04-18 09:36:07 - المصدر: منصة إيشان

كشفت شركة “ري ورلد” المتخصصة في معالجة النفايات أن سكان الولايات المتحدة يرمون نحو 68 مليون دولار من العملات المعدنية سنويا بالنفايات، عن طريق إسقاطها أو فقدانها بطرق أخرى. وقال مدير الشؤون المالية في شركة “ري ورلد” إن العملات المعدنية غالبا ما تقع في بين وسائد المقاعد أو في السيارات، والتي تمتصها المكانس الكهربائية، حيث […]

ظهرت المقالة سكان الولايات المتحدة يرمون نحو 68 مليون دولار في النفايات كل عام أولاً على Eishan.