وزير العدل: قرارات المحكمة الاتحادية تصب في مصلحة شعب كوردستان

2024-04-18 09:48:07 - المصدر: قناة الثامنة

اكد وزير العدل العراقي خالد شواني ان قرارات المحكمة الاتحادية العليا بشأن إقليم كوردستان تصب في مصلحة شعب كوردستان. وقال شواني لقناة الثامنة ان الفضل يعود الى قرارات المحكمة الاتحادية في ارسال رواتب موظفي اقليم كوردستان، داعيا حكومة اقليم كوردستان الى تقديم يد المساعدة في فتح الدوائر الاتحادية العراقية في مدن اقليم كوردستان. واوضح وزير العدل العراقي، بشأن قرارات المحكمة الاتحادية حول الموازنة ورواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان وانتخابات برلمان كوردستان، ان قرارت تلك المحكمة تصب في مصلحة شعب إقليم كوردستان، وبحسب تلك القرارات ترسل حاليا الرواتب الى موظفي اقليم كوردستان. وبشأن انتخابات برلمان كوردستان قال شواني، انه بحسب قرارات