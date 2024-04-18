2024-04-18 09:48:07 - المصدر: قناة الثامنة

عقد ملتقى السليمانية الثامن برعاية قناة الثامنة في الجامعة الاميركية في السليمانية امس الاربعاء، بمشاركة العشرات من الشخصيات السياسية والأكاديمية من إقليم كوردستان والعراق وخارجه، ويستغرق يومين. وعقد الملتقى برعاية قناة الثامنة تحت عنوان "صراعات الشرق الأوسط" ويناقش فيه عدد من القادة والشخصيات من إقليم كوردستان والعراق والشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة، قضايا سياسية واقتصادية وبيئية. العلاقات بين اقليم كوردستان والعراق ستكون محورا رئيسيا في الملتقى ويركزون عليها في مباحثاتهم، كما سيبحث الملتقى التغييرات المناخية ومشاكل قلة المياه وكيفة مواجهتها من قبل الدول ويشدد ايضا على التدابير الرامية إلى حماية البيئة بين البلدان والتأكيد عليها. وسيتضمن االملتقى حلقات نقاش سياسية