2024-04-18 10:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس (18 نيسان 2024)، تنفيذ عمليات دهم وتفتيش في وادي الشاي بقضاء داقوق في محافظة كركوك.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "قوة من اللواء 63 التابع لقيادة عمليات محور الشمال للحشد الشعبي، باشرت منذ الصباح الباكر وبالتنسيق مع الجيش العراقي بعملية دهم و تفتيش وملاحقة فلول داعش الارهابي في وادي الشاي بقضاء داقوق، وتحديداَ في المنطقة المحصورة بين قضائي ( داقوق - طوز )".

واضافت، أنه "تم العثور على مضافة و تم تدميرها بالكامل ولا زالت العملية مستمرة".