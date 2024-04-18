بعثة ألمانية إيطالية تباشر المسح والتنقيب في "المدينة المفقودة" بالعراق

2024-04-18 10:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة العامة للتراث والآثار، يوم الخميس، عن إبرام عقد مع البعثة التنقيبية الألمانية البريطانية المشتركة لتباشر أعمالها في مدينة (خاراكس سباسينو) التي تُعرف بالمدينة المفقودة في شمال محافظة البصرة.

وهذه المدينة من المرجح أن تكون عاصمة مملكة ميسان لمؤسسها الإسكندر الأكبر عام 324 ق.م وسميت لاحقاً بمدينة الإسكندرية، ويأتي هذا العمل لغرض إكمال أعمال المسح الجيوفيزيائي لها (2017-2023 )

وأوضح مفتش آثار وتراث البصرة مصطفى الخصيني، أن عملية المسح الكشف عن مباني تحتوي على تراكيب بنائية، مردفا بالقول إنه تم العثور على عدد من المسكوكات التي من شأنها تحليل تأريخ المدينة وحكامها في الفترة (الأرساسيدية) حيث كانت المدينة مركزا للملاحة النهرية و التجارة العالمية.

وأضاف أن عملية المسح عثرت على سور دفاعي كبير بطول 3700 كم في الأعوام الماضية ، و من خلال نتائج المسح الأولية ظهرت العديد من المباني التجارية والصناعية التي من الممكن إثبات استعمالاتها عند التنقيب الأثري في المواسم القادمة .