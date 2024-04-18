انخفاض أسعار نفط البصرة رغم الارتفاع العالمي

2024-04-18 10:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة "الثقيل والمتوسط"، يوم الخميس، رغم ارتفاع أسعار النفط العالمي.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 61 سنتا لتصل إلى 85.86 دولاراً، وانخفضت أسعار خام البصرة المتوسط 61 سنتا لتصل الى 89.6 دولارا.

وارتفعت أسعار النفط العالمي بعدما قلصت قليلا من خسائر الجلسة السابقة بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها ستعيد فرض العقوبات النفطية على فنزويلا في وقت أشار فيه الاتحاد الأوروبي الى عقوبات جديدة على منتجي المسيرات الايرانية.