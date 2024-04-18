رئيس الوزراء يؤكد أهمية التزام شركة لوكهيد مارتن بفتح مراكز لصيانة الطائرات الحربية

2024-04-18 10:30:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أهمية التزام شركة لوكهيد مارتن بفتح مراكز لصيانة الطائرات الحربية.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى في واشنطن، الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن، المسؤولة عن تصنيع طائرات (F16) جيمس تايكليت والوفد المرافق له".

وأكد، "أهمية التزام الشركة بفتح مراكز لصيانة الطائرات الحربية وتوفير المواد الاحتياطية لها داخل العراق، نظراً لأهمية هذا الأمر الخاص بتأهيل الطائرات العراقية لحفظ أمن البلد".

من جانبه، أبدى تايكليت "تفهمه واستعداده للاستجابة لطلبات الحكومة العراقية الخاصة بتنفيذ بنود عقود توريد الطائرات للعراق، وتوفير جميع المستلزمات المتعلقة بها".