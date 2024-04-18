وفد قضائي يصل الى سوريا لبحث ملفات الارهاب وتوثيق جرائم داعش

2024-04-18 10:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وصل وفد قضائي رفيع المستوى، اليوم الخميس (18 نيسان 2024)، إلى العاصمة السورية دمشق للمشاركة في اجتماعات اللجنة القضائية المشتركة التي تضم سوريا والعراق وايران.

وأوضح اعلام مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "وفداً قضائيا برئاسة رئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي ليث جبر وعددا من المشرفين القضائيين ومدعِ عام في رئاسة الادعاء العام وصل الى دمشق لحضور الاجتماع الثالث للجنة القضائية السورية– العراقية- الإيرانية المشتركة لبحث ملفات مكافحة الإرهاب وتوثيق جرائم داعش وملاحقتهم قضائيا في البلدان الثلاثة إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال التعاون بملفات الجريمة وتجارة المخدرات".

يذكر أن "اللجنة انبثقت اعمالها في عام 2021 بناءً على مذكرة عمل بين مجلس القضاء الأعلى في جمهورية العراق والسلطة القضائية في ايران وعقدت اول اجتماعاتها في بغداد في حين عقدت ثاني اجتماعاتها العام الماضي في طهران".



