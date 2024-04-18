اتحاد بناء الأجسام يستأنف نشاطاته من جديد ويحدد مواعيد البطولات

2024-04-18 10:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

حدد الاتحاد العراقي الوطني المركزي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، مواعيد بطولاته المقبلة بعد فترة التوقف التي زامنت شهر رمضان المبارك.

وقال المنسق الإعلامي لاتحاد اللعبة هشام الواني، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس: إن" الاتحاد قرر إقامة بطولة العراق المركزية للمتقدمين والشباب والماسترز ولفئات الفيزيك ماسكلر ، فيزيك كلاسك ، فيزيك كلاسك بدي بلدنك وبدي بلدنك، للفترة من السابع والعشرين لغاية الثلاثين من شهر حزيران"، مبيناً أن" هذا القرار جاء بناء على طلب تقدمت به مجموعة كبيرة من اللاعبين والأندية المشاركة في بطولة العراق المركزية للمتقدمين والشباب والماسترز ولجميع الفئات ولقربها من شهر رمضان المبارك وصعوبة الإعداد والوصول الى مستويات تؤهلهم لتمثيل المنتخبات الوطنية ومن أجل المصلحة العامة ".

وأضاف الواني، أن" تصفيات المنتخب الوطني المشارك في بطولة قارة آسيا للعام 2024 ستقام في الثالث عشر من شهر حزيران المقبل في بغداد، كما ستقام بطولة مستر يونيفرس العراق بتاريخ السادس عشر ولغاية التاسع عشر من شهر أيار المقبل، كما وستقام بطولة (الفتنس جالينج) الثانية في بغداد في التاسع عشر من تموز من العام الحالي".