الشركة الأمريكية المصنعة لـ (F16) تبدي استعدادا لتنفيذ بنود عقود توريد الطائرات للعراق

2024-04-18 10:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افادت الحكومة العراقية، يوم الخميس، أن "شركة لوكهيد مارتن" المسؤولة عن تصنيع طائرات (F16) ابدت استعداد لتنفيذ بنود عقود توريد الطائرات للعراق.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في بيان اليوم، أن الأخير التقى في واشنطن، بعد منتصف ليل الأربعاء بتوقيت ( بتوقيت بغداد)، الرئيس التنفيذي للشركة جيمس تايكليت والوفد المرافق له.

وأضاف البيان أن السوداني أكد أهمية التزام الشركة بفتح مراكز لصيانة الطائرات الحربية وتوفير المواد الاحتياطية لها داخل العراق؛ نظراً لأهمية هذا الأمر الخاص بتأهيل الطائرات العراقية لحفظ أمن البلد.

من جانبه، أبدى تايكليت تفهمه واستعداده للاستجابة لطلبات الحكومة العراقية الخاصة بتنفيذ بنود عقود توريد الطائرات للعراق، وتوفير جميع المستلزمات المتعلقة بها.

وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي قد كشف مؤخرا، عن توقيع العراق على صفقة في قطاع التسليح لشراء 41 طائرة بعد لقاء رئيس مجلس الوزراء محمد شيّاع السوداني مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض.

وقال العوادي في حديث لشبكة cnbc العربية، إنه سيكون هناك خطة مرنة لتسديد ثمن قسم من هذه الطائرات والبعض الآخر منها هو هدية قدمتها الولايات المتحدة الأميركية.

وأكد المتحدث باسم حكومة العراق أنه سيتم تسلّم الطائرات خلال أشهر قليلة كما سيتم فتح خط انتاج خاص للعراق.