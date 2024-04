2024-04-18 10:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أفاد مصدر في شرطة محافظة ذي قار الخميس عن تعرض منزل طبيب بإطلاقات نارية في قضاء الرفاعي. وقال المصدر لشبكة اخبار الناصرية ان مسلحين اطلقوا النار على منزل احد الأطباء الاختصاص بقضاء الرفاعي دون وقوع خسائر بشرية. واضاف ان قوة من الشرطة وصلت إلى مكان الحادث ونظمت حملة...

