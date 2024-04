زراعة ذي قار: اطلاق اكثر من 9 ملايين اصبعة وسابحة اسماك في اهوار الجبايش

2024-04-18 10:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:قامت مديرية زراعة ذي قار وبالتعاون مع مفقس اسماك الصويرة بإطلاق وجبة جديدة من اصبعيات وسابحات الاسماك في اهوار الچبايش.وذكرت المديرية في بيان لها تابعته شبكة أخبار الناصرية ان هذه الوجبات تزيد من المخزون السمكي في المسطحات المائية والمحافظة على التنوع البيئي في اهوار الچبايش اذ تم اطلاق...

