كهرباء ذي قار تنجز اعمال صيانة الشبكات في سوق الشيوخ استعدادا لفصل الصيف

2024-04-18 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:اعلنت مديرية توزيع كهرباء ذي قار عن انجاز اعمال الصيانة في سوق الشيوخ استعدادا لفصل الصيف ضمن خطة المديرية.وذكر مدير الدائرة عبد المجيد علاء في بيان تابعته شبكة اخبار الناصرية ان ملاكات شعبة مركز صيانة سوق الشيوخ التابعة لقطاع جنوب ذي قار انجزت أعمال الصيانة على الشبكة الكهربائية...

