2024-04-18 11:00:08 - المصدر: منصة إيشان

تهرب متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية من الإجابة على سؤال حول جر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الولايات المتحدة إلى الحروب بسبب “أكاذيب”. وخلال مؤتمر صحافي، وجه أحد الصحافيين سؤالا مفاده: “أدلى بنيامين نتنياهو بشهادته أمام الكونغرس الأمريكي في عام 2002، وكان هذا قبل غزو العراق. وقال، على حد تعبيره، “ليس هناك شك على الإطلاق […]

ظهرت المقالة متحدث باسم الخارجية الأمريكية يتهرب من سؤال حول نتنياهو وصدام حسين أولاً على Eishan.