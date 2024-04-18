2024-04-18 11:00:08 - المصدر: منصة إيشان

وُقعِت مساء أمس الأربعاء، عشرات المذكرات والاتفاقيات في واشنطن مع الشركات الأمريكية، في مراسم جرت برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، المذكرات والاتفاقيات توزعت ما بين مذكرات تفاهم حكومية، وأخرى وقعها القطاع الخاص العراقي مع الشركات الأمريكية، وكما يلي: أولًا/ مذكرات التفاهم الحكومية: 1.مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء وشركة […]

ظهرت المقالة السوداني يرعى توقيع 18 مذكرة تفاهم في واشنطن أولاً على Eishan.