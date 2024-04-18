رئيس الوزراء يدعو شركة هانويل الأمريكية إلى الإسهام في استكمال مصفى البصرة

2024-04-18 11:18:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

دعا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، شركة هانويل الأمريكية إلى الإسهام في استكمال مصفى البصرة.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل، في مقرّ إقامته بالعاصمة الأمريكية واشنطن، رئيس شركة هانويل الأمريكية كين ويست والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء، مناقشة سبل التعاون مع الشركة لتنفيذ المشاريع في مجال تطوير إنتاج الغاز".

وأكد رئيس الوزراء، "مضيّ العراق في إدخال التكنولوجيا الحديثة على الصناعة النفطية، وتوسعة قدرات العراق في إنتاج وتصدير المنتجات النفطية"، داعيا "الشركة إلى الإسهام في استكمال مصفى البصرة".

واشار، الى "استعداد الحكومة لتقديم كل التسهيلات اللازمة لعمل الشركات الأجنبية في العراق، ومنحها الدعم وتهيئة البيئة الاستثمارية الضرورية".

من جانبه، أعرب ويست، عن "رغبة شركته في توسعة التعاون والشراكة مع العراق، سواء في المشاريع الحكومية أو في مشاريع القطاع الخاص"، مؤكداً "الاستعداد للإسهام في مشاريع البنى التحتية، مثل مشروع تأهيل مطار بغداد الدولي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC وكذلك مشروع مطار الناصرية، وتقديم الخدمات الساندة في تشييد مشاريع المدن الجديدة".

يذكر ان شركة هانويل وقّعت، برعاية رئيس مجلس الوزراء مساء الأمس، مذكرتي تفاهم مع القطاع الخاص العراقي، الأولى في مجال الخطط الإستراتيجية للتبادل التجاري وصناعة الغاز المصاحب، والأخرى في مجال التكنولوجيا وأتمتة الحقول النفطية.