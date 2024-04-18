مصرع معاون مدير آمرية ميسان واصابة آخر برفقته إثر حادث سير

2024-04-18 11:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس (18 نيسان 2024)، بمصرع معاون مدير آمرية ميسان واصابة شخص آخر برفقته إثر حادث سير على طريق عمارة - بصرة.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "حادث سير على طريق عمارة - بصرة أودى بحياة ضابط برتبة عقيد في الجيش يشغل منصب معاون مدير امرية ميسان واصابة شخص اخر كان برفقته بجروح بليغة".

واضاف، أنه "تم نقل الجثة الى الطب العدلي، فيما نقل الشخص المصاب الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".



