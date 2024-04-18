شركتان أمريكيتان تعرضان على العراق تأهيل مطاري بغداد والناصرية وتطوير إنتاج الغاز

2024-04-18 11:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في مقرّ إقامته بالعاصمة الأمريكية واشنطن، فجر اليوم الخميس (بتوقيت بغداد)، رئيس شركة "هانويل الأمريكية" كين ويست والوفد المرافق له.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أنه جرت، خلال اللقاء، مناقشة سبل التعاون مع الشركة لتنفيذ المشاريع في مجال تطوير إنتاج الغاز، إذ أكد السوداني مضيّ العراق في إدخال التكنولوجيا الحديثة على الصناعة النفطية، وتوسعة قدرات العراق في إنتاج وتصدير المنتجات النفطية.

كما دعا رئيس مجلس الوزراء، الشركة إلى الإسهام في استكمال مصفى البصرة، مبيناً استعداد الحكومة لتقديم كل التسهيلات اللازمة لعمل الشركات الأجنبية في العراق، ومنحها الدعم وتهيئة البيئة الاستثمارية الضرورية.

من جانبه، أعرب ويست، عن رغبة شركته في توسعة التعاون والشراكة مع العراق، سواء في المشاريع الحكومية أو في مشاريع القطاع الخاص، مؤكداً الاستعداد للإسهام في مشاريع البنى التحتية، مثل مشروع تأهيل مطار بغداد الدولي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، وكذلك مشروع مطار الناصرية، وتقديم الخدمات الساندة في تشييد مشاريع المدن الجديدة.

وكانت شركة هانويل قد وقّعت، مساء الأمس، مذكرتي تفاهم مع القطاع الخاص العراقي؛ الأولى في مجال الخطط الإستراتيجية للتبادل التجاري وصناعة الغاز المصاحب، والأخرى في مجال التكنولوجيا وأتمتة الحقول النفطية.

وفي بيان ثان قال المكتب الإعلامي للسوداني، أن الأخير استقبل في مقرّ إقامته بالعاصمة الأمريكية واشنطن، فجر اليوم الخميس (بتوقيت بغداد)، وفد شركة بيكر هيوز الأمريكية.

وأضاف البيان أنه جرى، خلال اللقاء، مناقشة تطوير عمل الشركة في العراق في مجال النفط والغاز، حيث أكد السوداني أن مشاريع الغاز في العراق تشكل أولوية لدى الحكومة؛ وذلك لتغطية حاجة المحطات الكهربائية المشيدة، فضلاً عن إيقاف الهدر بحرق الغاز الذي يضر بالبيئة.

كما حثّ رئيس مجلس الوزراء الشركة على الإسهام في إقامة مصنع للمواد الكيمياوية الداخلة في عمليات الحفر واستخراج النفط.

وأكد وفد شركة بيكر هيوز استعداد الشركة للمزيد من التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص العراقي، واستعدادهم في تطبيق الحلول الذكية في مجال تطوير الحقول النفطية والغاز.

يشار إلى أنّ القطاع الخاص العراقي قد وقع في واشنطن مذكرة تفاهم مع شركة بيكر هيوز في مجال استخدام الحلول الذكية لإيقاف حرق الغاز وتطوير الحقول النفطية وصيانتها.