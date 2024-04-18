2024-04-18 11:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قال الرئيس التنفيذي لصندوق العراق للتنمية محمد النجار، إن حجم الاستثمارات القطرية المتوقعة للصندوق يتجاوز 3.5 مليارات دولار.

وأشار النجار في تصريحات، إلى أنه كان هناك محادثات بين شركة أرامكو للاستثمار في قطاع النفط والغاز وغيرها من 3 سنوات ولكنه حتى الآن لم يتم التوصل للاتفاق مع العلم بوجود رغبة من الطرفين.

ولفت الرئيس التنفيذي لصندوق العراق للتنمية أنه لدى العراق الآن ما يقارب من 3000 ميغاوات من الطاقة المتجددة مع شركات بعضها من السعودية، مشيراً إلى أنه هناك مشاريع مع السعودية في قطاع الكهرباء بقيمة تصل لـ 3 مليارات دولار.