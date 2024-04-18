انخفاض طفيف يطرأ على أسعار الدولار في بغداد

2024-04-18 11:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجلت اسعار صرف الدولار مقابل الدينار، اليوم الخميس (18 نيسان 2024)، انخفاضًا طفيفًا في الاسواق المحلية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "أسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 148,100 دينار مقابل كل 100 دولار".

واضاف، أن "أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 149,000 دينار، بينما بلغ الشراء 147,000 دينار لكل 100 دولار".



