العراق يؤكد اهمية التزام شركة لوكهيد مارتن بفتح مراكز لصيانة الطائرات الحربية

2024-04-18 11:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أهمية التزام شركة لوكهيد مارتن بفتح مراكز لصيانة الطائرات الحربية. وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، ان السوداني، التقى في واشنطن، الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن، المسؤولة عن تصنيع طائرات F16 جيمس تايكليت والوفد المرافق له. وأكد، أهمية التزام الشركة بفتح مراكز لصيانة الطائرات الحربية وتوفير المواد الاحتياطية لها داخل العراق، نظراً لأهمية هذا الأمر الخاص بتأهيل الطائرات العراقية لحفظ أمن البلد. من جانبه، أبدى تايكليت تفهمه واستعداده للاستجابة لطلبات الحكومة العراقية الخاصة بتنفيذ بنود عقود توريد الطائرات للعراق، وتوفير جميع المستلزمات المتعلقة بها.