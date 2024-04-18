السوداني يحث شركة أمريكية على الإسهام بإقامة مصنع للمواد الكيمياوية

2024-04-18 11:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن مشاريع الغاز في العراق تشكل أولوية لدى الحكومة، فيما حث شركة بيكر هيوز الأمريكية على الإسهام بإقامة مصنع للمواد الكيمياوية. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته الاقتصاد نيوز أن السوداني، استقبل في مقرّ إقامته بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وفد شركة بيكر هيوز الأمريكية، مبيناً أنه جرت خلال اللقاء، مناقشة تطوير عمل الشركة في العراق في مجال النفط والغاز. وأكد رئيس الوزراء، أن مشاريع الغاز في العراق تشكل أولوية لدى الحكومة، وذلك لتغطية حاجة المحطات الكهربائية المشيدة، فضلاً عن إيقاف الهدر بحرق الغاز الذي يضر بالبيئة، حاثاً الشركة على الإسهام في إقامة مصنع للمواد الكيمياوية الداخلة في عمليات الحفر واستخراج النفط. من جانبه، أكد وفد الشركة، على استعدادهم للمزيد من التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص العراقي، فضلا ًعن تطبيق الحلول الذكية في مجال تطوير الحقول النفطية والغاز. يشار إلى أنّ القطاع الخاص العراقي قد وقع في واشنطن مذكرة تفاهم مع شركة بيكر هيوز في مجال استخدام الحلول الذكية لإيقاف حرق الغاز وتطوير الحقول النفطية وصيانتها.