بعد 21 سنة على إغلاقه.. قرار حكومي بإعادة احياء" متحف ديالى"

2024-04-18 12:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

اكد محافظ ديالى وكالة كريم علي اغا، اليوم الخميس (18 نيسان 2024)، اصدار اوامر بإعادة احياء متحف المحافظة.

وقال اغا في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" متحف ديالى مغلق منذ 2003 ولم يعاد افتتاحه مرة اخرى على مدار سنوات طويلة لاسباب متعددة"، مؤكدًا بأنه "اطلع يوم امس في زيارة ميدانية على كافة حيثيثات المتحف من خلال لقاء مباشر وموسع مع ادارته للوقوف على اهم الاحتياجات".

واشار الى "اصدار اوامر بتشكيل لجان مشتركة لاجراء كشوفات متكاملة لاستكمال كافة المتطلبات من اجل اعادة احياء افتتاح متحف ديالى باقرب فرصة ممكنة ليكون ايقونة ونافذة لمعرفة الاجيال على تاريخ الحضارات والتراث في المحافظة والتي تمتد الى الآف السنين والسعي الى بلورة اتفاق مع الآثار من اجل عرض قطع مميزة في صالات المتحف".

واوضح، أن" حكومة ديالى ماضية في اعادة افتتاح المتحف وفق الخطة الموضوعة من قبل ادارتة مع دعم كامل لكل الاحتياجات والمتطلبات".

وأغلق المتحف في نيسان 2003، وتحولت بعض قاعاته إلى مقرات لبعض الدوائر والهيئات الحكومية قبل أن يستعيد المتحف تلك المباني بقرار وزاري.

وفي وقت سابق، جرى استحصال الموافقة الرسمية من وزارة الثقافة على إعادة فتح متحف ديالى الأثري أمام الزوار.

وتضم ديالى أكثر من 800 موقع أثري، أبرزها لمملكة أشنونا، كما يعد إعادة فتح المتحف رسالة مهمة لتعريف الأجيال الجديدة بالعمق التاريخي لأرض ديالى وتأثيرها في حضارة وادي الرافدين.