اتحاد الكرة الطائرة يناقش مشاركاته الخارجية المقبلة

2024-04-18 12:24:03 - المصدر: واع

بغداد - واعيناقش الاتحاد العراقي المركزي للكرة الطائرة، قرار مشاركاته في البطولات الخارجية المقبلة.وقال عضو اتحاد اللعبة علاء شاكر في تصريح لصحيفة (الصباح) تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس: إن" اتحادنا تلقى دعوة للمشاركة في بطولة آسيا التي تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة في شهر حزيران المقبل كما تلقى دعوة أخرى، للتواجد في بطولة غرب آسيا للشباب المؤمل إقامتها شهر آب المقبل، والتــي لم يتم تحديد مكان استضافتها لغاية الآن، الى جانب المشاركة في البطولة العربية لفئة السيدات".وأضاف شاكر، أن" قرار المشاركة في البطولات المذكورة ستتم مناقشته خلال اجتماع المكتب التنفيذي الذي سيعقد يوم السبت المقبل لحسم التخصيصات المالية ودراسة الجدوى الاقتصادية ومعرفة تكاليف المعسكرات التدريبية الداخلية والتي تقام في الدول الأخرى".وتابع شاكر ،أن" اختيار اللاعبين لتمثيل المنتخب الوطني سيكون من خلال مشاهدة الطاقم التدريبي للمستويات الفنية أثناء منافسات الدوري الممتاز التي تتزامن مع إقامة التجمع النهائي الثالث في محافظة السليمانية في الثاني والعشرين من شهر نيسان الحالي ويستمر لغاية السابع والعشرين".