اتحاد السلة العراقي يحدد مباريات ختام دور الثمانية للمباريات الحاسمة

2024-04-18 12:36:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حدد الاتحاد العراقي لكرة السلة يوم غد الجمعة موعداً لختام مباريات دور الثمانية بين اندية (الكرخ × الحشد الشعبي ) و (الشرطة × دجلة الجامعة).

وقال عهد فالح المنسق الاعلامي للاتحاد لشفق نيوز، إن مباراة نادي الكرخ مع نادي الحشد الشعبي تقام عند الساعة الخامسة مساءً في قاعة نادي الكرخ ، فيما تلعب مباراة نادي الشرطة مع نادي دجلة الجامعة عند الساعة السابعة والنصف مساءً على قاعة الشعب.

وكان فريق نادي الكرخ حقق الفوز الثلاثاء الماضي في اللقاء الأول على فريق الحشد الشعبي بنتيجة 83-67 نقطة ضمن سلسلة مباريات دور الثمانية للدوري العراقي الممتاز لكرة السلة.

وفي مباراة ثانية، جرت في نفس اليوم فاز نادي دجلة الجامعة على نادي الشرطة بنتيجة (94-83) نقطة .