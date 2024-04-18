كم عدد عقارات الدولة في بغداد والمحافظات؟

2024-04-18 12:40:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أحصت وزارة العدل، عدد عقارات الدولة في بغداد والمحافظات، فيما اعلنت عن تشكيل لجنة عليا لحسم هذا الملف. وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي: إنه بتوجيه وزير العدل خالد شواني، تم جرد العقارات التابعة للدولة من خلال لجنة برئاسة معاون العقاري القانوني وبإشراف الوكيل الاقدم للوزارة، إذ تم التحفظ عليها مع اضابيرها خوفا من التلاعب والتزوير واعلام جميع الجهات مثل البلديات وأمانة بغداد والمالية بشأنها، مبيناً أن ملف عقارات الدولة ليس شائكا لان العقارات حفظت وتم ارشفتها. وأضاف لعيبي، أن عقارات الدولة التابعة إلى امانة بغداد بلغت تقريباً 4421 عقارا، أما مجموع عقارات الدولة في بغداد تبلغ نحو 19,628 عقاراً، فيما بلغت عقارات الدولة في المحافظات أكثر من مليون عقار.