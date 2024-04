2024-04-18 12:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: كشف مصدر في محكمة استئناف ذي قار، ان محكمة جنايات المحافظة اصدرت حكماً جنائيا بحق مدان بجريمة الاتجار بالمواد المخدرة في المحافظة. وذكر المصدر لشبكة اخبار الناصرية، ان محكمة جنايات ذي قار اصدرت حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة 15 مليون دينار، ضد مدان بجريمة الاتجار بالمواد...

The post جنايات ذي قار تصدر حكما بالسجن على تاجر مخدرات المقلب بـ “حباية” appeared first on شبكة اخبار الناصرية.