2024-04-18 12:48:07 - المصدر: منصة إيشان

حذرت منظمة أميركية غير حكومية، الأربعاء، من الأخطار المرتبطة بـ”التكنولوجيا العصبية”، التي تعني تسويق أجهزة قادرة على تسجيل نشاط الدماغ، أو حتى التأثير عليه، من دون ضمانات كافية للمستهلكين. وأصدرت ولاية كولورادو بناء على توصيات هذه المنظمة قانونا لحماية سرية “البيانات العصبية”. وقال المؤسس المشارِك لمؤسسة “نورورايتس فاونديشن” جاريد جينسر في مؤتمر صحفي إن هذا […]

ظهرت المقالة تحذير من شركات ستبيع أجهزة تتيح التحكم في نشاط الدماغ: “ليس خيالا علميا” أولاً على Eishan.