2024-04-18 12:48:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس، عن إحصاء عدد عقارات الدولة في بغداد والمحافظات، فيما أعلنت عن تشكيل لجنة عليا لحسم هذا الملف. وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، في تصريح صحفي، إنه “بتوجيه وزير العدل خالد شواني، تم جرد العقارات التابعة للدولة من خلال لجنة برئاسة معاون العقاري القانوني وبإشراف الوكيل الأقدم للوزارة، إذ […]

ظهرت المقالة العدل تشكّل لجنة لحسم ملف أكثر من مليون عقار تابع للدولة في عموم البلاد أولاً على Eishan.