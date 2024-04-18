بينها العراق.. إيران تعلن إمكانية تصدير 300 ميغاواط من "الكهرباء المتجددة" إلى 4 دول

2024-04-18 13:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ کشف الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء الإيرانية مصطفى رجبي مشهدي، يوم الخميس، عن إمكانية تصدير 300 ميغاواط من "الطاقة المتجددة" إلى أربع دول بينها العراق.

وأشار مصطفى رجبي مشهدي بحسب وكالة ايلنا العمالية الإيرانية للأنباء، إلى "خطط جديدة تتعلق بالسماح للمستثمرين بتصدير الطاقة المتجددة، وقال، حوالي 300 ميغاواط هي السعة المتوقعة لتصدير الكهرباء المتجددة من قبل مستثمري هذا القطاع، والتي تم تحديدها باستخدام خطوط النقل الحالية عبر دول العراق وأفغانستان وباكستان وتركيا".

وأضاف، أن "هذا القدر من الكهرباء متاح للمستثمرين في مجال الطاقة المتجددة من خلال التنافس على تصدير الكهرباء إلى الدول المستهدفة، وهو ما تم التخطيط له وسيدخل حيز التنفيذ قريباً".

ووفقا للرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء الإيرانية، فمن المتوقع أيضًا لهذه المجموعة من المستثمرين أن يتمكنوا من تصدير الكهرباء المولدة لمدة 8 أشهر في السنة وتوفيرها للطلب المحلي لمدة 4 أشهر.

وسبق أن ذكر نائب رئيس النقل والتجارة الخارجية لشركة الكهرباء الإيرانية أن إجمالي التبادل الكهربائي لإيران مع دول الجوار بلغ 3000 ميغاواط.

وفي ديسمبر من العام الماضي 2023، قال نائب وزير الطاقة الإيراني إن إيران تبني محطة طاقة نووية بجوار المحطة القديمة في بوشهر بسعة 2000 ميغاواط، مضيفا أن “إيران تخطط لربط شبكتها بروسيا في القريب العاجل، وإذا تم الانتهاء من هذا المشروع فستقوم بتبادل الكهرباء مع أوروبا”.

ويتم إنتاج الـ 93% المتبقية من الكهرباء في إيران من محطات الطاقة الحرارية التي تعمل بالغاز والمازوت والديزل وتسبب تلوثًا شديدًا للهواء