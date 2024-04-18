أبرزها الأمن والمياه... محاور مباحثات الوفد النيابي في انقرة

2024-04-18 13:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

اعلنت كتلة صادقون النيابية، اليوم الخميس، ان رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي بحث مع رئيس مجلس الامة التركي الكبير نعمان كورتولموش، عدد من الملفات التي تخص العلاقات بين البلدين لاسيما الأمن والمياه والإقتصاد.

وقال رئيس الكتلة حبيب الحلاوي الذي يرافق الوفد البرلماني، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، بحث مع رئيس مجلس الامة التركي الكبير، نعمان كورتولموش، عدد من الملفات التي تخص العلاقات بين البلدين لاسيما ملفي الأمن والمياه والإقتصاد وتنشيط العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة".

وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء الحديث عن دور ومكانة العراق على الصعيد الدبلوماسي من اجل ارساء السلام والاستقرار في المنطقة، والاهمية الاستراتيجية التي يحظى بها موقعه الجغرافي، وضرورة الاسراع في استكمال خطوات تفعيل مشروع طريق التنمية وما يوفره من تقدم اقتصادي وفرص استثمارية هائلة للبلدين والمنطقة".

وتابع أن "اللقاء تضمن ايضاً مناقشة جملة من الملفات وعلى رأسها المياة والأمن، كما ناقش الجانبان آخر التطورات في المنطقة، والعدوان الصهيوني على شعب فلسطين".

ووصف المندلاوي وفقاً للبيان ما يحدث في قطاع غزة بـ"الإبادة الجماعية"، مطالباً "الدول العربية والإسلامية بالوقوف بوجه هذه الغطرسة والضغط من اجل انهاء العدوان وردع الاحتلال وادخال المساعدات الانسانية بشكل مستمر وعاجل، فضلاً عن تنسيق المواقف والجهود الدبلوماسية في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية تجاه القضايا المصيرية واهمها دعم حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".