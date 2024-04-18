الاطاحة بعصابة تمتهن تصوير الشباب بوضع "خادش" داخل الشاليهات بالنجف

2024-04-18 13:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - النجف

أطاحت مديرية مكافحة اجرام قضاء الكوفة، اليوم الخميس (18 نيسان 2024) بعصابة متخصصة بتصوير الشباب داخل شاليهات سياحية بوضعيات خادشة للحياء..

وبحسب بيان لمديرية مكافحة الكوفة، تلقته "بغداد اليوم"، فأن هذه العصابة كانت تساوم اصحاب هذه الفيديوهات من نزلاء الشاليهات، بمبالغ مالية وسرقة موبايلاتهم والمخشلات الذهبية، واضاف البيان، بأن هذه العصابة بالاضافة الى ممارستها الابتزاز، قامت بتنفيذ 17 سرقة تخص الشاليهات.