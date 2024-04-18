قبل ساعات من مواجهة ميلان.. قرار عاجل من روما بشأن مديره الفني

2024-04-18 13:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أصدر نادي روما الإيطالي، اليوم الخميس (18 نيسان 2024)، قرارا رسميا بشأن موقف دانييلي دي روسي، المدير الفني للفريق، من البقاء أو الرحيل في الفترة المقبلة.

روما قام بتعيين دي روسي مدربا للفريق بشكل مؤقت خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو الذي أقيل من منصبه منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال روما في بيان رسمي عبر موقع النادي: "بعد الاجتماع الذي عقد ظهر أمس مع دي روسي، يسعدنا أن نعلن أنه سيستمر في منصب المدير الفني لروما أيضا لنهاية الموسم وفي المستقبل القريب".

وأضاف: "لقد واصل دي روسي قصته غير العادية مع روما خلال فترة عمله القصيرة كمدرب رئيسي، بجانب الأثر الإيجابي الذي أحدثته قيادته على النادي بأكمله".

وتابع: "تتميز قيادة دانييلي بالاحترام والشجاعة، في حين أن قوته وثقته تتماشى مع قيم روما والمدينة ومشجعينا التي لا مثيل لها، سنواصل العمل معا دائما بالتزام أكبر بتقديم المستقبل الذي يستحقه أنصار روما".

بيان روما جاء قبل ساعات فقط من المباراة الحاسمة للجيالوروسي أمام ميلان، والمقرر إقامتها مساء اليوم الخميس، في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي، حيث كان الذهاب في معقل الروسونيري انتهى لصالح روما بنتيجة 1-0.

المصدر: كوورة



