المرور تعلن توقف الدفع النقدي بمديرياتها كافة في الأول من الشهر المقبل

2024-04-18 13:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس (18 نيسان 2024)، توقف الدفع النقدي بمديرياتها كافة في الأول من الشهر المقبل.

وقال اعلام المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "العمل سيكون بنظام الدفع الألكتروني (pos) فقط اعتبارا من تأريخ الأول من شهر أيار المقبل في كافة المديريات التابعة لمديرية المرور العامة"، مؤكدا انه "سيتوقف الدفع النقدي بصورة نهائية".

وأضاف البيان، أن "مديرية المرور العامة تعمل في الوقت الحاضر بنظام الدفع الألكتروني فقط في بعض المديريات وبنسبة 90٪ دفع ألكتروني في المديريات الأخرى"

ودعت المديرية في بيانها كافة المراجعين، "بإكمال استحصالهم على بطاقات الدفع الألكتروني قبل مراجعة دوائر مديرية المرور العامة ليتسنى لنا إكمال معاملاتهم بكل انسيابية".