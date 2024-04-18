تفاصيل توقيع مذكرات تفاهم بين بغداد والشركات الاميركية

2024-04-18 13:42:07 - المصدر: قناة الثامنة

اعلن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن توقيع مذكرات تفاهم في واشنطن بين الحكومة العراقية والشركات الأمريكية، في مراسم جرت برعاية السوداني . وقال المكتب في بيان ان مذكرات التفاهم الحكومية شملت، مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء وشركة جنرال إليكتريك GE، في مجال تطوير قطاع الطاقة، مذكرة تفاهم بين وزارة النفط وشركة هانويل، لعقد شراكة في مجال تطوير الخطط الإستراتيجية الخاصة بالحقول النفطية والغاز المصاحب، مذكرة تفاهم بين وزارة النفط وشركة جنرال إليكتريك في مجال تطوير الحقول النفطية والغاز المصاحب، مذكرة تفاهم بين صندوق العراق للتنمية وشركة ماك (MACK) الأمريكية للمحركات والمعدات، في مجال تصنيع المركبات