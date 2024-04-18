المفوضية تحدد موعد الحملة الانتخابية لانتخابات برلمان كوردستان

2024-04-18 13:42:07 - المصدر: قناة الثامنة

حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات موعد الحملة الانتخابية لانتخابات برلمان اقليم كوردستان. وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي لقناة الثامنة ان موعد انطلاق الحملة الانتخابية للتحالفات والاحزاب والمرشحين لانتخابات برلمان اقليم كوردستان بحسب الجدول العملياتي، سيكون في العاشر من شهر ايار المقبل. واكدت الغلاي ان الحملة الانتخابية ستبدأ من العاشر من ايار المقبل والدخول في الصمت الانتخابي سيكون في السادس من شهر حزيران المقبل، مشيرة الى ان القرار النهائي لبدء الحملة الانتخابية لانتخابات برلمان اقليم كوردستان يعود الى مجلس المفوضين لمفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وحددت رئاسة اقليم كوردستان يوم العاشر من حزيران 2024 موعدا لاجراء انتخابات برلمان الاقليم. وقالت رئاسة