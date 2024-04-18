2024-04-18 14:06:03 - المصدر: واع

بغداد – واعتستضيف قاعة الشعب بالعاصمة بغداد، يوم غد الجمعة مواجهتين حاسمتين ضمن سلسلة آخر مباريات دور الثمانية من الدوري الممتاز لكرة السلة، تجمع المواجهة الأولى الشرطة ودجلة الجامعة، بينما يلاقي الكرخ نظيره الحشد الشعبي.ففي المباراة الأولى سيجتهد أبناء اللبناني غسان سركيس المشرف على قيادة سلة الشرطة في تحقيق الفوز وتعويض الخسارة السابقة والظفر ببطاقة التأهل إلى المربع الذهبي بنتيجة إيجابية بمؤازرة جماهيره، بينما يأمل فريق دجلة بقيادة المدرب المصري محمد عصام، في حسم مجريات المواجهة والتعامل مع أشواطها بشكل حذر بغية التواجد في المرحلة المقبلة.وفي المباراة الثانية يتطلع فريق الحشد الشعبي بقيادة مدربه عقيل جاسم لتصحيح المسار وحجز أحد المقعدين المتبقيين من المربع الذهبي وطي صفحة الخسارة الماضية أمام الكرخ ضمن سلسلة لقاءات دور ثمن النهائي، وسيحاول المدرب تحفيز لاعبيه في هذه المقابلة الصعبة التي يراهن فيها على العناصر المميزة، بينما يسعى مدرب الكرخ بلال حاتم لإثبات جدارته في قيادة فريقه في الأجواء التنافسية وحسم مباريات الإقصاء والتعامل الذكي معها ، طامحاً إلى تكرار نتيجة اللقاء الأخير الذي جمعهما، وتحقيق انتصار ثمين يضرب من خلاله موعداً في المربع الذهبي.