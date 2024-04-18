2024-04-18 14:06:07 - المصدر: منصة إيشان

أكدت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية إن نسبة اعتراض صواريخ ومسيرات الهجوم الإيراني على إسرائيل كانت 84% وليس 99% كما ادعى الجيش، مرجحة إصابة مفاعل ديمونا النووية وقاعدتي نفاطيم ورامون. وعرض أور فيالكوف، الباحث في شؤون الحروب والإرهاب الإسرائيلي، في حديث مع “معاريف” مختلف الادعاءات بشأن حجم الأضرار التي لحقت بإسرائيل يوم الهجوم، وقدم تفاصيل إضافية […]

ظهرت المقالة صحيفة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة للهجوم الإيراني: مفاعل ديمونا النووي تعرض لإصابة أولاً على Eishan.