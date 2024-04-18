2024-04-18 14:06:07 - المصدر: منصة إيشان

أكد وزير الموارد المائية عون ذياب عبدالله، يوم الخميس، بأن العراق سيخسر أكثر من 10 مليارات متر مكعب من موارده المائية بحلول العام 2035 نتيجة زيادة الطلب على الماء، مؤكدا أن الحكومة الاتحادية تعمل على تقليص هذه “الفجوة”. وقال عبدالله خلال استضافته في ندوة نقاشية انعقدت اليوم على هامش ملتقى السليمانية بنسخته الثامنة، إن […]

ظهرت المقالة سيخسر 10 مليارات متر مكعب.. العراق مقبل على كارثة مائية في 2035 أولاً على Eishan.